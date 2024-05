Stiri pe aceeasi tema

- In credinta populara, in lunea dupa duminica Tomei, se sarbatoreste Pastele Blajinilor. Potrivit credintei populare, Blajinii fac parte din cei dintai oameni de pe pamant. Traiesc fara femeile lor, convietuiesc cu ele numai 30 de zile pe an in vederea procreatiei. Blajinii, incapabili de a face rau,…

- Evocam azi a doua Sarbatoare dupa Izvorul Tamaduirii care are loc in prima duminica ce succede Sfintele Pasti, fiind dedicata dupa cum ii spune numele, Apostolului Toma. Vestitul personaj,Toma din Galileea, a fost unul din cei 12 Apostoli alesi de Iisus drept discipoli. Numai ca singurul care initial…

- Sambata Luminata pastreaza in credinta populara o serie de obiceiuri. Este singura sambata in care nu se face parastas, pentru ca mortii vor fi pomeniti la slujba speciala de Pastele Blajinilor, in lunea de dupa Duminica Tomii (ce este sarbatorita la o saptamana dupa Paste). In aceasta perioada, credinciosii…

- Izvorul Tamaduirii - Ce este interzis sa faci in prima zi de vineri de dupa PaștePe 10 mai, de Izvorul Tamaduirii, mulți romani respecta anumite tradiții și obiceiuri, printre care si ritualul care ofera protecție recoltelor.Astazi, 10 mai, creștinii ortodocși cinstesc o mare sarbatoare, anume…

- A treia zi de Paste este, in acelasi timp si Martea Alba din Saptamana Luminata, zi in care nu se lucreaza, iar femeile dau de pomana pasca si vinul rosu care au ramas de la Paste. De asemenea, in ziua a treia se intorc vizitele facute in prima zi a Pastelui, iar ouale se pot ciocni si "dos cu dos",…

- Interdicții de Florii in RomaniaUnul dintre cele mai stricte interdicții de Florii este legata de muncile agricole și casnice grele. Conform tradiției, in aceasta zi nu se lucreaza in gospodarie sau camp, pentru a nu atrage ghinionul și pentru a respecta sfințenia zilei. Se spune ca cei care nu respecta…

- Pentru marea sa dragoste, smerenie si curatie, Dumnezeu i-a daruit darul facerii de minuni, atat in timpul vietii, cat si dupa trecerea sa la cele vesnice. Sfantul Cuvios Tit a adormit cu pace in veacul al noualea.Troparul Sfantului Cuvios TitCu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor…