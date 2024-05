Stiri pe aceeasi tema

- Xavi va ramine antrenorul principal al Barcelonei la finalul actualului sezon, s-a anunțat joi, in cadrul unei conferințe de presa. "Astazi am onoarea de a anunța ca Xavi va continua ca antrenor principal al Barcelonei. El este foarte ambițios și vrea sa ajute echipa sa devina mai competitiva. Știm…

- Rafael Nadal, 37 de ani, a parasit turneul de la Barcelona in turul secund, invins de unul dintre cei mai constanți jucatori ai anului, australianul de 25 de ani Alex De Minaur, al unsprezecelea jucator al lumii, scor 5-7, 1-6. A fost, așa cum insuși Rafa a lasat de ințeles, ultima apariție a ibericului…

- Roberto de Zerbi, antrenorul lui Brighton, l-a certat public pe Ansu Fati (21 de ani), jucatorul imprumutat de la Barcelona. De Zerbi, candidat la banca Barcelonei in locul lui Xavi, l-ar putea antrena din nou pe Fati in sezonul viitor, cand extrema stanga se intoarce la echipa blaugrana. Iar italianul…

- Barcelona a recrutat o noua arma in lupta sa pentru a ține sub control populația de porumbei: vulturi și șoimi, informeaza The Guardian.In cadrul unui proces, echipe de trei sau patru pasari de prada au inceput sa patruleze o zona din jurul Camp Nou, stadionul echipei FC Barcelona, ​​intre orele 08.00…

- Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a mai antrenat-o pe Barcelona vreme de trei ani, in perioada 2014 - 2017. Luis Enrique era unul dintre favoriții președintelului Joan Laporta pentru a-i succeda lui Xavi Hernandez pe banca Barcelonei, la vara. De acum il poate șterge de pe lista. Luis Enrique: „Este…

- Luis Enrique (53 de ani), antrenorul celor de la PSG și fostul tehnician al Barcelonei, a fost intrebat pe Twitch de catre un urmaritor pentru ce numar de abonați ar fi dispus sa il lase pe Kylian Mbappe pe bara la meciul din Champions League dintre catalani și parizieni. PSG – Barcelona, manșa tur…

- Xavi (44 de ani), antrenorul Barcelonei, a remarcat un jucator de la Napoli, inaintea returului din optimile UEFA Champions League. In tur, cele doua formații au remizat, scor 1-1, dar tehnicianul catalanilor a evidențiat un jucator din tabara italienilor. Stanislav Lobotka (29 de ani), mijlocașul lui…

- Barcelona se arata interesata de aducerea unui nou portar, iar alesul este nimeni altul decat David De Gea, goalkeeper șomer de mai bine de 6 luni. Spaniolul, in varsta de 33 de ani, a ramas fara echipa din momentul in care a parasit Manchester United, la sfarșitul sezonului trecut. El nu a dus, insa,…