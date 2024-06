Stiri pe aceeasi tema

- Deznodamant in dosarul Laviniei Bughiu, soția vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș Adrian Bughiu. Condamnata in ianuarie a.c. pentru ca a vandut produse contrafacute in magazinul ei din Pitești, de curand, Ionela Lavinia Bughiu a scapat de procesul penal și de condamnarea de 8 luni inchisoare…

- Un șofer din Capitala este cercetat sub control judiciar, dupa ce a lovit cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni și a plecat de la locul accidentului. Barbatul a crezut ca va scapa de acuzații, daca ii ofera victimei o suma de bani și o pereche de cercei. Dupa cateva ore, insa, femeia a ajuns la…

- Dupa ce juriul din New York a dat joi un verdict istoric de vinovație impotriva fostului președinte Donald Trump, mulți americani au reacționat adoptand simbolul de protest al steagului cu susul in jos.

- Tanar dintr-o comuna din Alba, cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic, pe DN 1. Ce au descoperit polițiștii Un tanar din comuna Mihalț este cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic, pe DN 1 Alba Iulia – Teiuș. Acesta conducea un autoturism. Potrivit IPJ Alba, luni, 13 mai, polițiștii Serviciului…

- Norocul este de partea lui Babi Minune, in procesul in care este cercetat pentru talharie. Ce s-a intamplat la ultimul termen de judecata. De la ce a pornit conflictul intre artist și prietenul sau care are calitatea de victima in dosar.