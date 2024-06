Stiri pe aceeasi tema

- Sofian Vaduva, alias Denom, unul dintre interlopii din clanul Duduianu acuzați de șantajarea mai multor artiști, printre care și Florin Salam și Leo de la Kuweit, a incercat sa scape de o condamnare primita in urma cu patru ani.

- Studentul marocan care a ucis doi indragostiți – un conațional și o romanca – neaga in continuare dublul asasinat de la Iași, iar rudele tanarului ucis a cerut ca in dosar sa fie audiata o tanara plecata in Franța, cerere respinsa de judecatori.

- Intr-o hotarare de necontestat, Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus definitiv achitarea lui Ioan Niculae și Adriean Videanu in celebrul dosar Romgaz, in care aceștia erau acuzați de delapidare cu un prejudiciu de peste 60 de milioane de euro. Decizia, care a fost criticata și controversata…

- Culița Sterp așteapta, maine, raspunsul Curții Constituționale cu privire la incalcarea unor drepturi, din cauza masurilor preventive dispuse in dosarul in care acuzat ca a comis un accident in timp ce gonea cu bolidul, beat și drogat.

- Dosar penal inchis la Campeni, in cazul unei pisici strapunse cu o sageata. Cei care au chinuit animalul au ramas necunoscuți Dosarul penal deschis de autoritațile din Campeni, in cazul unei pisici schingiuite a fost recent inchis. Mai exact, la cererea procurorilor, judecatorii au inchis dosarul in…

- Instanța care judeca dosarul de crima organizata al mafioților din gruparea „Frația”, in care este citat și liderul de sindicat al polițiștilor Gabriel Girnița, a dispus aducerea cu mandat a inculpaților.

- Morții de la Spitalul Pantelimon ar putea fi dezgropați pentru noi expertize Decizie de ultima ora, in dosarul deceselor suspecte de la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Sfantul Pantelimon, din Capitala, anunța Realitatea Plus. Surse au declarat pentru REALITATEA ca exista o posibilitate ca…

- Judecatoarea Ana-Maria Chirila, care a fost arestata pentru ca divulga mafiei informații secrete din dosare și este acuzata ca se droga cot la cot cu interlopii, in propria casa, transformata in „cuibușor de tras pe nas”, a renunțat la lupta.