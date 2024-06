Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de dulciuri ar putea reduce dimensiunea produselor lor pentru a depași criza provocata de creșterea prețurilor mondiale la cacao. Este una dintre soluțiile luate in calcul de marii producatori. Prețurile la cacao s-au triplat in ultimul an, obligandu-i pe producatori sa fie creativi.

- Cotatiile futures la cacao sunt in scadere, in urma ploilor favorabile pentru recoltele din Vestul Africii si a analizei Rabobank, care considera ca „raliul istoric” din acest an a atins probabil nivelul maxim, transmite Bloomberg. Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de la New York a scazut…

- Weekendul acesta este al treilea la rand cand pe bursa de energie de la București prețurile sunt negative, adica producatorii platesc sa le fie preluata energia, invers decat este normal. Paradoxal, acest lucru nu duce la scaderea tarifelor platite de consumatorii finali, așa cum ne-am fi așteptat.…

- Piața energetica din Romania s-a confruntat duminica, 31 martie, cu o situație excepționala, cu prețuri negative in anumite intervale orare pe piața bursiera spot. Este o situație rar intalnita pana acum, in care producatorii de energie sunt platiți pentru a-și evacua surplusul de electricitate pe care…

- Prețurile impuse la vanzarea energiei electrice și gazelor naturale de catre producatori au scazut, fiind menținute plafoanele actuale la consumatorii finali, pana in martie 2025, aceasta este foarte pe scurt o ordonanța aprobata miercuri in Guvern, care modifica schema de plafonare-compensare a prețurilor.…

- Consumatorii ar putea incepe sa simta impactul cresterii preturilor pentru cacao, care au urcat marti peste 10.000 de dolar tona, pentru prima oara, pe masura ce lumea se confrunta cu cel mai mare deficit de aprovizionare din ultimele decenii, fermierii din Africa de Vest luptandu-se cu vremea rea,…

- Contractele futures pentru cacao cu livrare in luna mai au crescut in timpul tranzactiilor de marti pana la maximul de 10.080 USD pe tona, inainte de a incheia ziua in scadere cu 0,3%, ajungand la 9.622 USD tona. Pretul pentru cacao a crescut de peste trei ori in ultimul an si cu 129% numai in 2024.…

- Ministerul Energiei dorește sa puna presiune pe furnizori pentru a reduce și mai mult prețurile la energie, potrivit declarațiilor lui Sebastian Burduja la conferința Energy Forum, organizata de DC News. Aceasta vine in contextul unei pregatiri pentru optimizarea schemei de plafonare-compensare, care…