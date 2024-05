Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prevenirea savarșirii unor alte infracțiuni și avand in vedere probatoriului administrat de polițiștii Formațiunii Rutiere din Borșa, un borșean de 33 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pentru savarșirea de infracțiuni rutiere. In fapt, la data de 21 mai a.c., polițiștii din Borșa l-au identificat…

- Politistii atrag atenția cu privire la pericolul creat de conducatorii auto aflați sub influența bauturilor alcoolice! Gandiți-va la siguranța d-voastra și a celor din jur, inainte de a urca in stare de ebrietate la volan! In data de 21 mai, la ora 23:50, polițiștii din Borsa au oprit un autoturism…

- Un barbat de 42 de ani din Alba Iulia, a fost reținut pentru 24 de ore de catre polițiști, dupa ce a fost prins la volanul unei mașini fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, a reieșit o valoare de 1,12mg/l alcool in aerul expirat. Conform IPJ Alba, la data…

- Marți, 23 aprilie 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 54 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 670C, pe raza localitații Dumbrava, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…

- Un barbat din judetul Giurgiu a fost prins la volan de doua ori, in aceeasi zi, la distanta de doua ore, avand o alcoolemie de aproape unu la mie in aerul expirat. Politistii au constatat ca avea si permisul de conducere suspendat. Barbatul de 57 de ani, din localitatea Ulmi, judetul Giurgiu a fost…

- Polițiștii orasului Viseu de Sus, care desfașurau luni dupa-amiaza activitați specifice, au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Randunelelor. La volan a fost identificat un barbat de 51 de ani, domiciliat in Moisei. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de…

- Un barbat de 50 de ani a fost prins la volanul masinii sale de politistii din Resita, el avand o alcoolemie de 1,57 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa ce, cu doar o zi in urma, i-a fost suspendat permisul de conducere, tot pentru consum de alcool, relateaza News.ro.„Aseara, la ora 21.20, politisti…

- Un barbat de 54 de ani a fost prins de polițiști, marți, cu o alcoolemie de 2,36 mg/l alcool pur in aerul expirat pe o strada din Timișoara. Inainte sa fie prins, barbatul a provocat și un accident, soldat doar cu pagube materiale. Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de un participant la trafic…