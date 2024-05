Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit rezoluției privind reținerea lui Juraj Cintula, scriitorul de 71 de ani a declarat ca „nu a vrut sa-l omoare pe premier, ci doar sa-l raneasca” și ca nu a mai fost implicat altcineva in atacul sau de la Handlove, relateaza site-ul postului TV Novinky.Potrivit rechizitoriului, Cintula a declarat…

- Autorul atacului armat asupra premierului slovac Robert Fico s-ar putea sa nu fi fost doar un „lup singuratic”, cum s-a crezut pana in prezent, a declarat duminica ministrul de interne slovac Sutaj Estok, in timp ce autoritatile incearca sa elucideze deplin tentativa de asasinat, relateaza Reuters.…

- Autorul atacului armat asupra premierului slovac Robert Fico s-ar putea sa nu fi acționat singur, cum s-a crezut pana acum, a declarat duminica ministrul de interne Matus Sutaj-Estok, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit ministrului slovac de interne, echipa respinsabila de ancheta va cerceta…

- Juraj Cintula, 71 de ani, barbatul care l-a impușcat pe premierul slovac a pledat vinovat in timpul interogatoriului de sambata, 18 mai, transmit site-ul postului TA3 și portalul Noviny.Cintula a fost audiat, timp de mai bine de trei ore, de Tribunalul Penal Specializat (STS) din Pezinok, vestul țarii,…

- La scurt timp dupa impușcarea prim-ministrului Robert Fico la Handlova și dupa transferul acestuia la spitalul din Banska Bystrica, pe internet a aparut o fotografie de pe o inregistrare computerizata a starii sale de sanatate, din momentul in care a fost internat la camera de urgența, scrie cotidianul…

- Premierul slovac Robert Fico se afla in stare grava dupa tentativa de asasinat de miercuri, care a avut loc in orașul Handlova. Analistul de securitate slovac Radovan Branik a declarat pentru tvnoviny.sk ca, intr-o anumita masura, este vorba despre un eșec al serviciilor de securitate.Suspectul tentativei…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, se afla intr-o stare „stabila, dar foarte grava”, potrivit directorului spitalului la care este tratat dupa ce a fost impușcat de mai multe ori, scrie site-ul televiziunii slovace TA3.„Pacientul avea multiple rani impușcate, ale caror consecințe necesita refacerea lui.…

- Atentat in Slovacia! Presa din Slovacia relateaza ca au fost auzite mai multe focuri de arma in fața cladirii unde a avut loc o ședința de guvern – o casa de cultura din orașul Handlova. Jurnaliștii de la fața locului relateaza ca, in momentul in care a fost impușcat, Robert Fico se indrepta spre…