Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Timișoara Unita, care il susține pe Dominic Fritz la Primaria Timișoara, respectiv Alianța Dreapta Unita, care il susține pe Alin Nica la șefia Consiliului Județean, au avut luni zi plina. Acestea au depus dosarele de candidatura pentru liderii lor și pentru listele cu consilieri, la Biroul…

- Preseditele PSD Timis, Alfred Simonis, a declarat, luni, ca Alin Nica, contracandidatul sau la functia de presedinte al CJ Timis, a incercat sa se alature PSD, dupa ce a aflat ca nu va putea candida pentru un al doilea mandat la presedintia Consiliului Judetean Timis din partea PNL.

- Raspunzand acuzațiilor lansate de Alfred Simonis, Alin Nica le numește dezinformari și jumatați de adevar. El se intreaba daca o asemenea afirmație, legata de trecerea sa la PSD, nu este legata de dubii “in privința nivelului sau de inteligența”, cu referire la adversarul sau politic de la social-democrați.…

- Alfred Simonis, liderul PSD Timiș, il acuza pe Alin Nica, președinte al PNL Timis pana de curand, ca i-ar fi cerut sa il primeasca in Partidul Social Democrat, la pachet cu punerea sa pe funcția de candidat la un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. Alin Nica ar fi incercat trecerea…

- Cel mai probabil, candidatul AUR la presedintia Consiliului Judetean Timis va fi Nelu Balas, un veritabil traseist politic, care n-a prea ratat niciun partid pe esichierul politic. Balas a intrat recent in AUR, dupa ce ultimul partid bifat a fost PMP- aripa Diaconescu. Impotriva sistemului cu oameni…

- USR și Dominic Fritz nu știu cine va intra in lupta pentru șefia Consiliului Județean Timiș. Sambata se va decide, atunci se voteaza, dar, in acest moment nimeni nu comenteaza despre o eventuala ”evadare” a lui Alin Nica, șeful PNL Timiș, dat la o parte de partidul sau, pentru ca a intrat in jocul politic…

- Ceea ce parea de neconceput la un moment dat este pe cale de-a se oficializa. PNL cedeaza catre PSD presedintia Consiliului Judetean Timis cu toate ca are titular in aceasta functie chiar pe presedintele organizatiei judetene, Alin Nica. La aceasta solutie s-a ajuns dupa lungi negocieri pe traseul Timisoara-Brasov-Bacau-Sectorul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminica, la Digi 24 ca, indiferent daca vor exista candidați comuni sau proprii, cele doua partide vor forma majoritațile in administrațiile locale. Asta inseamna ca, si la Timis, cu toate ca sunt aproape la cutite, presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, trebuie…