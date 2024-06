Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lupta stransa data intre Alin Nica, președintele inca in funcție al Consiliului Județean Timiș, susținut de ADU, și Alfred Simonis, candidatul PSD, acesta din urma va deveni noul lider al instituției.

- Alianța PSD-PNL, prin candidatul Alfred Simonis (PSD) a reușit sa caștige președinția Consiliului Județean Timiș, dupa o lupta stransa impotriva președintelui in funcție, Alin Nica (ex-PNL, devenit candidat Dreapta Unita dupa ce a plecat din partid tocmai din cauza deciziei PNL de a candida impreuna…

- Candidatul PSD-PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis, Alfred Simonis, a votat, precum Nicolae Robu, la Scoala Generala nr. 30. El a fost insotit la sectia de votare de sotia Elena si o parte a echipei sale de campanie. El a vorbit despre necesitatea atragerii de investitii in Timis…

- Principalii favoriti la presedintia Consiliului Judetean Timis, Alin Nica si Alfred Simonis, au avut, joi, o intalnire surprinzatoare. Nu s-a intamplat la vreo dezbatere intr-un platou de televiziune, ci in piata agroalimentara din Lovrin. Joi a fost zi de targ la Lovrin, eveniment speculat de principalii…

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și președinte interimar al Camerei Deputaților, și-a anunțat candidatura la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. ”Cred ca a venit vremea schimbarii in judetul Timis. Timisul trebuie sa recupereze anii pierduti si decalajele de judete mai mici si…

- Alfred Simonis, liderul PSD Timiș, il acuza pe Alin Nica, președinte al PNL Timis pana de curand, ca i-ar fi cerut sa il primeasca in Partidul Social Democrat, la pachet cu punerea sa pe funcția de candidat la un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. Alin Nica ar fi incercat trecerea…

- Ceea ce parea de neconceput la un moment dat este pe cale de-a se oficializa. PNL cedeaza catre PSD presedintia Consiliului Judetean Timis cu toate ca are titular in aceasta functie chiar pe presedintele organizatiei judetene, Alin Nica. La aceasta solutie s-a ajuns dupa lungi negocieri pe traseul Timisoara-Brasov-Bacau-Sectorul…