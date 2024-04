Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Cluj a respins, joi, contestatia in anulare formulata de fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita. Decizia magistratilor este definitiva, conform News.ro.“In temeiul art.

- Curtea de Apel Cluj a respins, joi, ca neintemeiata o contestatie in care fostul primar Catalin Chereches solicita anularea condamnarii care a fost primita pentru luare de mita. De asemenea, judecatorii de la Curtea de Apel Cluj au respins o cerere a lui Chereches in legatura cu termenul de prescriptie…

- Judecatorii Tribunalului Bucuresti au admis vineri o solicitare depusa de Catalin Chereches. Acestia au dispus scaderea unui an din condamnarea de cinci ani inchisoare primita de fostul primar al municipiului Baia Mare pentru coruptie. Judecatorii au decis sa-i fie scazuta din condamnare perioada in…

- Judecatorii Tribunalului Bucuresti au admis vineri o solicitare depusa de Catalin Chereches si au dispus scaderea din pedeapsa de cinci ani a arestarii preventive si a arestului la domiciliu (aprilie – decembrie 2016), dar si perioada petrecuta intr-un penitenciar din Germania (noiembrie 2023 – martie…

- Fostul edil de Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar putea fi pus in libertate, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a admis astazi contestația in anulare, care este o cale extraordinara de atac. Așadar, Catalin Cherecheș ar putea scapa de inchisoare, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a admis astazi contestația in…

- DNA a formulat o cale extraordinara de atac impotriva deciziei de achitare a fostului director al NAVROM, soluție pronunțata in decembrie 2023. DNA a mers la Inalta Curte, unde a depus recurs in casație. Și, surpriza. Cererea a fost admisa.Admite in principiu cererea de recurs in casatie formulata de…

- In legatura cu cazul Catalin Cherecheș, Alina Gorghiu, ministrul justitiei a declarat sambata, 27 ianuarie, intr-o conferința de presa, ca saptamana aceasta le-a fost facuta o solicitare pentru „anumite informatii cu privire la legislatia romaneasca”. Demnitarul a spus ca fiecare condamnat incearca,…

- Fostul edil Catalin Cherecheș a recurs recent la o noua strategie pentru a impiedica extradarea sa in Romania. Surse judiciare afirma ca acesta a depus un memoriu la Parchetul General din Munchen prin care acuza faptul ca judecatoarea din Romania era incompatibila cand l-a condamnat la inchisoare.…