Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Intesa Sanpaolo S.p.A. intentioneaza sa preia First Bank SA”, informeaza autoritatea de concurenta. Intesa Sanpaolo S.p.A. este activa in principal in domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mama a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Intesa Sanpaolo SpA intentioneaza sa preia First Bank SA, conform unui comunicat al autoritatii de concurenta. Potrivit institutiei, Intesa Sanpaolo SpA este activa in principal in domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mama a grupului Intesa…

- Romania e preferata de straini. Vestea buna e ca numarul turiștilor straini care vin in Romania a crescut in ultimul an. Vestea proasta e ca vin mai puțini decat veneau inainte de pandemie. Iar asta inseamna ca și cheltuielile strainilor sunt mai mici, arata datele Institutului Național de Statistica…

- Transfagarașanul se modernizeaza! Directorul CNAIR , Cristian Pistol, a anunțat ca a fost semnat contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate. Investiția se ridica la 8,4 milioane de lei și trebuie sa fie gata in 12 luni. ”Inca un pas important pentru modernizarea Transfagarașanului ! Am semnat…

- Versiunea Mach E a modelului anului 2023 are acum un pret de vanzare cu amanuntul sugerat de 39.895 USD, in scadere de la 42.995 USD. Versiunea de varf Mach-E GT va costa cu aproximativ 7.600 USD mai putin, respectiv 52.395 USD. Alte versiuni, inclusiv versiunea premium cu autonomie extinsa, vor avea…

- De la 1 iulie 2023, Romania a fost a doua piața de desfacere pentru graul ucrainean, dupa Spania. Astfel traderii au adus in Romania un milion de tone de grau, din cele pana la 10,3 milioane de tone exportate de Ucraina. Datele oficiale arata ca Ucraina a exportat in intervalul 1 iulie 2023 – 16 februarie…

- In anul 2023, polițiștii Biroului pentru Imigrari al Județului Salaj au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1.357 de persoane, dintre care 854 din state terțe și 533 de cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost inregistrate 2.131 de cereri de avize de angajare…

- Investitia este a treia efectuata de Stellantis intr-o unitate de productie EDM, dupa Tremery-Metz din Franta si Kokomo, Indiana, in Statele Unite. In plus, Stellantis creste in 2024 productia de transmisii electrificate cu dublu ambreiaj (eDCT), de ultima generatie, pentru vehicule hibride si hibride…