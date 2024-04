Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI) și a fost obligat de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa plateasca 42.000 de euro, suma considerata avere nejustificata, a relatat Agerpres.In februarie 2016, ANI a constatat…

- Lovitura pentru Viorel Hrebenciuc. Fostul deputat a pierdut definitiv, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, procesul cu Agentia Nationala de Integritate, el fiind obligat de judecatorii sa plateasca suma de 42.000 de euro, considerata avere nejustificata. In februarie 2016, ANI anunta ca a constatat…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a caștigat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) confiscarea de la Viorel Hrebenciuc a sumei de 42.511 euro. „Respinge recursul declarat de paratii Hrebenciuc Viorel si Hrebenciuc Edit-Letitia impotriva sentintei civile nr.

- Grigore Bradea, primarul comunei Chiuza a pierdut la Curtea de Apel Cluj procesul in care a contestat raportul de evaluare in baza caruia Agenția Naționala de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil cu funcția pe care o deține. Sentința nu este definitiva și a fost atacata, in urma cu doar cateva…

- Dintre cei sase candidati promovati la Inalta Curte, cinci sunt din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, iar unul de la Curtea de Apel Craiova.Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele finale ale concursului pentru locurile disponibile de judecatori la Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Primarul municipiului Onești, Laurențiu Neghina, va ramane pentru a doua oara fara funcție in urma unei decizii definitive de incompatibilitate. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins, marți, recursul facut de Neghina impotriva hotararii Curții de Apel Bacau care, in 2022, a confirmat decizia…

- In ultimii doi ani, instantele clujene au judecat mai multe procese intre compania americana Bechtel si ANAF. Administratia financiara a avut pretentii de peste 14 milioane lei, cu titlu de taxe, impozite si dobanzi penalizatoare pe care compania americana ar fi trebuit sa le plateasca. Valoarea lor…

- Pronuntarea va avea loc la data de 12 februarie 2024. Decizia Curtii de Apel Constanta va putea fi ulterior atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.Judecatorii Curtii de Apel Constanta au analizat astazi, 29 ianuarie 2024, dosarul in care consilierul judetean Gianina Ionela Topolov…