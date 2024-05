Stiri pe aceeasi tema

- Doliu imens in radioul romanesc. A murit Lucia Moraru, vaduva actorului Marin Moraru. Anunțul trist a fost facut pe Facebook de Elena Postelnicu, jurnalista la Radio Romania. Lucia Moraru a murit Lucia Moraru, vaduva celebrului actor Marin Moraru, a murit! Elena Postelnicu, jurnalista la Radio Romania,…

- Doliu in fotbalul Romanesc. Medicul Naționalei femine a decedat chiar in ziua de Paști. Peste 30 de ani petrecuți la loturile naționale Doliu in fotbalul romanesc. Doctorul Naționalei Romaniei de Fotbal Feminin a decedat chiar in ziua de Paști. Doamna Dr. Cornelia Ionescu a lucrat peste 30 de ani pentru…

- Cristian Topan, unul dintre cei mai eminenți caricaturiști romani, a incetat din viața la varsta de 60 de ani, lasand in urma un gol imens in lumea artei și umorului. Nascut pe 13 octombrie 1963 la București, Topan a fost un maestru al peniței și al umorului fin, cu o cariera ce s-a intins pe […] The…

- Este doliu in muzica romaneasca, dupa cum a anunțat și fiul celebrului poet Adrina Paunescu, Andrei. Conform acestuia, s-a stins din viața, la 74 de ani, cel pe care romanii il știau sub numele de George Nicolescu, solistul nascut orb, dar cu o voce deosebita. Este doliu uriaș in muzica romaneasca!…

- Fosta internationala romana si elena Ruxandra Dumitrescu a incetat din viata, duminica, la varsta de 46 de ani. Anunțul a fost facut de Federatia Romana de Volei, pe pagina sa de Facebook. „O veste groaznica in voleiul feminin romanesc! Duminica seara, la doar 46 de ani, ne-a parasit Ruxi Dumitrescu,…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 25 februarie 2024, s-au confirmat 6.589 de cazuri de rujeola. In ultima saptamana, s-au inregistrat 701 de cazuri noi si doua decese. Potrivit INSP, unul dintre decese cauzate de rujeola a fost raportat la un…

- Fostul campion olimpic si mondial la kaiac Vasile Diba a decedat la varsta de 69 de ani, a anunțat astazi Clubul Sportiv Dinamo, pe pagina oficiala de Facebook. „Astazi, sportul romanesc a mai pierdut un mare campion! Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti deplange trecerea la cele vesnice a unuia dintre cei…

- Vasile Diba, primul campion olimpic din istoria kaiacului romanesc, a decedat marți la varsta de 70 de ani. Diba era internat la spitalul Colentina din Capitala și in ultimele zile au fost facute mai multe apeluri pentru donarea de sange. Anunțul a fost facut de Flaviu Butnaru, consilier ANS. „Campionul…