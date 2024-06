Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica cererile Hamas de a pune capat razboiului in Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor, afirmand ca aceasta ar mentine la putere gruparea islamista palestiniana, care va reprezenta in continuare o amenintare pentru securitatea Israelului,…

- Evacuarea uriasei cantitati de moloz, printre care se afla si munitii neexplodate, rezultate de pe urma razboiului devastator al Israelului in Fasia Gaza ar putea dura in jur de 14 ani, a estimat vineri un oficial al Natiunilor Unite, transmit Reuters, AFP si DPA. Campania militara a Israelului in Fasia…

- Purtatorul de cuvant al Brigazilor armate al-Qassam ale Hamas, Abu Ubaida, a facut marți, 23 aprilie, un apel la o escaladare pe toate fronturile, intr-un discurs televizat care a marcat 200 de zile de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas in Fașia Gaza, pe 7 octombrie anul trecut, scrie Reuters.Israelul…

- Statele Unite au lansat joi, 4 aprilie, cea mai dura mustrare publica la adresa Israelului de la inceputul razboiului cu organizația islamista Hamas, condiționand sprijinul pentru ofensiva israeliana de masuri concrete in Fașia Gaza ale statului evreu pentru siguranța voluntarilor din domeniul ajutorului…

- Trei persoane au fost ranite grav intr-un atac petrecut duminica, 31 martie, in apropiere de Ashdod, in centrul Israelului, informeaza Reuters, citata de News.ro. „Un atac cu cutitul a avut loc la centrul comercial Friendly din Gan Yavne", a declarat in cursul serii Zaki Heller, purtator de cuvant al…

- Aproape 70 de fosti oficiali, diplomati si ofiteri militari americani l-au indemnat miercuri pe presedintele Joe Biden sa avertizeze Israelul asupra consecintelor grave in cazul in care le refuza palestinienilor drepturile civile si nevoile de baza si extinde activitatea de colonizare in Cisiordania…

- Comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, a declarat joi ca nu a vazut nicio dovada din partea Israelului care sa sustina acuzatiile formulate impotriva personalului Agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), organism care, in opinia sa, ar trebui sa continue sa joace…

- Ziua femeii? Intr-un cort din orașul Rafah, unde Um Zaki fierbe terci de ovaz la foc deschis pentru a potoli foamea celor șase copii ai ei, sarbatoarea internaționala de 8 martie a trecut deja, parand mai degraba o gluma cruda, scrie Reuters."Acum, toate zilele noastre arata la fel. Zilele de sarbatori,…