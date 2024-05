Stiri pe aceeasi tema

- Compania a reusit o listare de succes in SUA, Zeekr incercand sa iasa in evidenta intr-un grup mare de producatori chinezi de vehicule electrice care concureaza pentru o cota mai mare de piata europeana. Prima zi de tranzactionare a avut loc, in mod ironic, intr-un moment in care administratia presedintelui…

- Xiaomi se pregatește sa lanseze un nou smartwatch cu adevarat „rezistent”. Se pare ca sub-brand-ul Black Shark, responsabil pana nu de mult exclusiv cu echipamente de gaming, devine acum un brand pe care Xiaomi il folosește pentru a testa diverse tehnologii din zona wearables. Saptamana trecuta am…

- Actiunile companiei au scazut luni cu 3% luni. ”Pe masura ce pregatim compania pentru urmatoarea noastra faza de crestere, este extrem de important sa ne uitam la fiecare aspect al companiei pentru reducerea costurilor si cresterea productivitatii”, a spus Musk in nota obtinuta de CNBC. Potrivit informarii,…

- Cel mai mare producator auto in functie de capitalizarea bursiera avea la 31 decembrie 140.473 de angajati la nivel global."In conditiile in care pregatim compania pentru urmatoarea faza de crestere, este extrem de important sa analizam fiecare aspect in vederea reducerii costurilor si a sporirii productivitatii.…

- Volkswagen a raportat o creștere neașteptat de puternica a livrarilor sale de mașini electrice și cu motoare cu combustie in China in primul trimestru, ajutata de reducerile de preț, in timp ce livrarile de vehicule electrice in Europa au scazut brusc din cauza reducerii cererii. Cel mai mare producator…

- Compania a atribuit, de asemenea, profitul mai mare cresterii veniturilor anuale de 9,6%, la 704,2 miliarde de yuani (99,18 miliarde de dolari). Profitul net a crescut cu 144,5% fata de anul anterior, la 87 miliarde de yuani (12 miliarde de dolari). Operatiunile de inalta calitate si vanzarile unor…

- CEO-ul Xiaomi, Lei Jun, a declarat ca versiunea standard a vehiculului SU7 se va vinde cu 215.900 de yuani (30.408 USD) in tara – un pret despre care el a recunoscut ca ar insemna ca fiecare masina va fi comercializata in pierdere. Pretul automobilului Model 3 al Tesla porneste de la 245.900 de yuani…

- ​Xiaomi, unul dintre marii producatori de smartphone-uri, incepe vanzarea de mașini electrice, iar primul model este unul premium ce promite o autonomie de 800 km și se va vinde mai intai in China. Compania vrea sa vanda mașini și in Europa și America de Nord.