- ”Obiectivul Xiaomi SU7 este sa fie cel mai frumos sedan, cel mai bun de condus si cel mai inteligent sedan de sub 500.000 de yuani (69.328 USD)”, a spus Lei intr-o postare pe serviciul chinez de socializare Weibo. Este prima data cand Xiaomi confirma limita superioara a intervalului de preturi. Joi,…

- Vanzarile de iPhone-uri ale Apple in China au scazut in primele sase saptamani din 2024, potrivit unui raport de cercetare realizat de firma Counterpoint, transmite CNBC, potrivit news.ro. Firma de analiza a afirmat intr-o nota de marti ca vanzarile de iPhone-uri au scazut cu 24% in aceasta perioada,…

- Prețul este principalul criteriu de alegere a marcii pentru pentru consumatorii de pe piețele din Germania (55%), Japonia (58%) și Statele Unite (59%), in timp ce calitatea produsului este pe primul loc pentru cei din India (65%) și Asia de Sud-Est (62%), iar performanța vehiculelor, pentru cumparatorii…

- Nu exista inca mașini electrice ieftine, sunt puține modele noi la sub 30.000 de euro, insa lucrurile se vor schimba rapid, fiindca țarile europene micșoreaza subvențiile sau chiar renunța la ele. Producatorii europeni se pregatesc sa lanseze și mașini electrice la sub 20.000 de euro, pentru ca este…

- Ingrijorarile noi legate de cererea de smartphone-uri au impins actiunile Apple intr-un declin de 2% pana in prezent, dupa ce au crescut cu 57% in 2023. Actiunile Apple au scazut miercuri cu circa 0,4%, in timp ce titlurile Microsoft au urcat cu 1,6%, erodand si mai mult avantajul producatorului de…

- Consumatorii se intreaba cum foarte multe mașini electrice au o autonomie jenanta, de cateva sute de kilometri. Pana sa vad o mașina nemțeasca, din astea chipurile eco, o „minunație” electrica de peste 60000 euro, credeam ca o marca din Cehia produce cele mai urate mașini de pe piața. Apropos, nimeni…