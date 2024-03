Stiri pe aceeasi tema

- Vinzarile Apple au scazut cu 24% in China in primele șase saptamini din acest an. In același interval Huawei a inregistrat o creștere de 64%. Vinzarile de telefoane iPhone in China au scazut cu 24% in ritm anual in primele sase saptamini din 2024, potrivit firmei de cercetare de piata Counterpoint.…

- China era considerata odata principalul motor de crestere al companiei, dar anul trecut prudenta consumatorilor, combinata cu o competitie intensa, in special din partea unui Huawei revitalizat, a reprezentat o provocare pentru gigantul cu sediul in Cupertino, California. In 2024, situatia s-ar putea…

- Cota de piata a producatorului de iPhone-uri in China a fost de 17,3% in 2023, potrivit International Data Corporation (IDC), un nivel record pentru companie in a doua cea mai mare economie din lume. Livrarile totale de smartphone-uri ale Apple au scazut cu 2,2% in 2023, in timp ce piata totala a scazut…

- Apple a devenit in 2023 pentru prima data principalul producator mondial de smartphone-uri in funcție de volum, punand capat domniei de 12 ani a Samsung ca lider al industriei, pe masura ce consumatorii trec la telefoane cu prețuri mai mari, scrie Financial Times. Producatorul iPhone a fost anul trecut…

- Apple ofera reduceri rare la iPhone-uri in China, reducand prețurile de vanzare cu amanuntul cu pana la 500 de yuani (70 de dolori), pe fondul presiunii concurenței pe cea mai mare piața de smartphone-uri din lume, potrivit mediafax.Gigantul tehnologic american a redus prețurile unor iPhone-uri cu…

- Apple ofera discounturi surprinzatoare la telefoanele iPhone vandute in China, reducand preturile cu amanuntul cu 500 de yuani (70 de dolari), pe fondul sporirii concurentei pe cea mai mare piata globala de smartphone-uri, transmite Reuters, potrivit AgerpresGigantul american a anuntat luni pe site-ul…

- Ingrijorarile noi legate de cererea de smartphone-uri au impins actiunile Apple intr-un declin de 2% pana in prezent, dupa ce au crescut cu 57% in 2023. Actiunile Apple au scazut miercuri cu circa 0,4%, in timp ce titlurile Microsoft au urcat cu 1,6%, erodand si mai mult avantajul producatorului de…

- In 2022, Huawei a obtinut venituri de 642,3 miliarde de yuani. Prognoza ofera o dovada suplimentara ca Huawei se redreseaza dupa ce sanctiunile americane care au inceput in 2019 au paralizat unele dintre liniile sale de afaceri prin restrictionarea accesului la tehnologiile globale critice, cum ar fi…