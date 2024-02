Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Deloitte Prețul este principalul criteriu de alegere a marcii pentru urmatoarea mașina pentru consumatorii de pe piețele dezvoltate, inclusiv Germania (55%), Japonia (58%) și Statele Unite (59%), in timp ce calitatea produsului este pe primul loc pentru cei din India (65%) și Asia de Sud-Est…

- Argentina, Australia, Chile, Franța, Norvegia, Noua Zeelanda și Regatul Unit sunt cele șapte state care revendica teritorii in Antarctica. Aceste revendicari sunt interesante, deoarece Antarctica este un continent fara suveranitate recunoscuta din punct de vedere juridic. Se remarca prin faptul ca este…

- Japonia a devenit, vineri, a cincea tara care ajunge pe Luna, dupa Statele Unite, Uniunea Sovietica, China si India. Naveta japoneza a reusit sa atinga suprafața satelitului natural al Pamantului dupa o coborare de mare precizie in care s-a utilizat o tehnologie in premiera. De unde și denumirea navetei…

- Superputerile se afla in fruntea clasamentului armatelor lumii in 2024, Ucraina ocupand locul 18, potrivit listei globalfirepower.com, relateaza portalul ungar karpatalja.ma. Statele Unite s-au clasat pe primul loc cu un indice de 0,0699, Rusia pe locul doi cu 0,0702, China pe locul trei cu 0,0706…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, care mentioneaza ca seful de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…

- Daca Ucraina nu e ajutata sa reziste in continuare – dupa aceasta iarna a macelului de tranșee, fara recuperarea teritoriilor ocupate de ruși – se contureaza scenariul unei victorii pentru Putin. Netflix a produs un nou serial istoric despre Al Doilea Razboi Mondial. Intregul material video e preluat…

- Liderii Chinei, Japoniei și Coreei de Sud pregatesc un summit al liderilor „in viitorul apropiat”, legat de tensiunile alianței cu SUA și de problemele create de Coreea de Nord in zona, scrie, luni, The Guardian.