Topul bugetelor militare. Unde se află România Topul bugetelor militare Bugetele militare globale au atins un maxim istoric de 2,2 trilioane de dolari, potrivit datelor publicate de Institutul Internațional de Cercetare a Pacii din Stockholm (SIPRI), al optulea an consecutiv de creștere. Și este vorba despre anul 2022, estimandu-se ca in anul 2023 a fost chiar mai mare. SUA sunt pe primul loc, Romania, abia pe locul 40. In ultimul an al celui de-al Doilea Razboi Mondial, SUA și-au cheltuit aproximativ 38% din PIB pe armata. Cand a fost ajustat pentru inflație, bugetul militar in cei patru ani de razboi a ajuns la 4,1 trilioane de dolari in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezerva de aur din lume, aproape cat rezervele de aur ale urmatoarelor 3 țari din topul statelor cu cele mai mari rezerve: Germania, Italia și Franța. Topul e completat de Rusia, China și Elveția. Calculata pe cap de locuitor, rezervele de aur arata un cu…

- Europa si-a dublat importurile de arme in ultimii cinci ani, in principal ca urmare a razboiului din Ucraina, a anuntat luni Institutul International de Cercetari privind Pacea din Stockholm (SIPRI), transmite DPA. Un raport elaborat de SIPRI arata ca importurile de arme ale statelor europene au crescut…

- Prețul domina deciziile de achiziție a mașinilor in piețele dezvoltate, cum ar fi Germania (55%), Japonia (58%) și Statele Unite (59%), conform studiului Deloitte 2024 Global Automotive Consumer Study. In contrast, calitatea produsului primeaza pentru consumatorii din India (65%) și Asia de Sud-Est…

- Deficitul balantei energetice a fost aproape injumatatit anul trecut, scazand la -64,3 miliarde de euro, dupa ce in 2022 fusese de -110,9 miliarde. Cea de-a treia economie din zona euro inregistrase un deficit comercial de 34 de miliarde de euro in 2022, din cauza cresterii preturilor la energie, insa…

- Industria auto din Turcia a inregistrat exporturi record in ianuarie, in valoare de 2,77 miliarde de dolari, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit datelor Asociației Exportatorilor Auto Uludag, exporturile inregistrate in ianuarie de industria auto din Turcia au crescut cu 2,5% fața de aceeași…

- Guvernul american a aprobat joi vanzarea de drone militare catre India in valoare de patru miliarde de dolari, intr-un moment in care cele doua tari depun eforturi pentru a-si consolida cooperarea, inclusiv cea militara, relateaza AFP.Vanzarea a 31 de drone ultra-sofisticate de tip MQ-9B Sky Guardians…

- Turcia a exportat anul trecut autobuze și microbuze in 82 de țari in valoare de 2,3 miliarde de dolari. Potrivit datelor Uniunii Exportatorilor Auto, in 2023 sectorul de referința din Turcia a exportat in valoare de 2,3 miliarde de dolari, cu 57,16% mai mult decat in 2022, cand a obținut 1,46 miliarde…

- Topul celor mai mari puteri militare in 2024 este dominat de SUA, Rusia, China, care ocupa primele trei poziții. Urmeaza apoi in clasament India, Coreea de Sud si Marea Britanie. Romania se afla pe locul 47, dupa Cehia, dar inaintea Danemarcei. Cea mai puternica armata a planetei aparține Statele Unite,…