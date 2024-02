Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii de pe pietele dezvoltate, atat din Europa, cat si de peste Ocean, se uita la pret atunci cand isi aleg o masina noua, iar performanta vehiculelor este pe primul loc in optiunile cumparatorilor din China si Coreea de Sud, timp in care masinile cu motoare pe combustie interna revin pe crestere…

- Prețul este principalul criteriu de alegere a marcii pentru pentru consumatorii de pe piețele din Germania (55%), Japonia (58%) și Statele Unite (59%), in timp ce calitatea produsului este pe primul loc pentru cei din India (65%) și Asia de Sud-Est (62%), iar performanța vehiculelor, pentru cumparatorii…

- Studiu Deloitte Prețul este principalul criteriu de alegere a marcii pentru urmatoarea mașina pentru consumatorii de pe piețele dezvoltate, inclusiv Germania (55%), Japonia (58%) și Statele Unite (59%), in timp ce calitatea produsului este pe primul loc pentru cei din India (65%) și Asia de Sud-Est…

- Deficitul balantei energetice a fost aproape injumatatit anul trecut, scazand la -64,3 miliarde de euro, dupa ce in 2022 fusese de -110,9 miliarde. Cea de-a treia economie din zona euro inregistrase un deficit comercial de 34 de miliarde de euro in 2022, din cauza cresterii preturilor la energie, insa…

- Mai multe companii europene producatoare de panouri solare au anuntat in ultimele luni planuri de inchidere a fabricilor, invocand presiunea exercitata de o avalansa de importuri si de un surplus al pieselor de panouri solare care s-au adunat in depozitele europene si au determinat scaderea preturilor.…

- Fermierii se plang de faptul ca o treime din cele 9 milioane de hectare de teren arabil din Romania a ajuns pe mana strainilor. Pe pamanturile noastre agricultorii de afara au ajuns sa cultive legume și fructe asiatice pe care mai apoi le exporta in țari precum Germania, Olanda sau Anglia pentru sume…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, care mentioneaza ca seful de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…