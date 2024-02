Italia a înregistrat un excedent comercial în 2023, datorită reducerii facturii la energie Deficitul balantei energetice a fost aproape injumatatit anul trecut, scazand la -64,3 miliarde de euro, dupa ce in 2022 fusese de -110,9 miliarde. Cea de-a treia economie din zona euro inregistrase un deficit comercial de 34 de miliarde de euro in 2022, din cauza cresterii preturilor la energie, insa balanta comerciala a revenit pe pozitiv in februarie 2023. Exporturile au ramas in general stabile in 2023. Vanzarile de masini si echipamente au crescut (+8,8%), la fel ca si cele de automobile (+20,8%) si de alimente, bauturi si tutun (+5,8%). In schimb, exporturile au scazut in alte sectoare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

