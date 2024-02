Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a redus marti cu 20% subventia auto pe care cumparatorii cu venituri mai ridicate o pot obtine pentru achizitionarea de vehicule electrice (EV) si hibride, incercand sa evite depasirea bugetului alocat pentru majorarea numarului EV pe autostrazi, transmite Reuters, informeaza AGERPRES…

- Protestatarii intentioneaza sa blocheze accesul in portul de la Marea Nordului, al doilea ca marime din tara, timp de cel putin 36 de ore, incepand cu ora locala 14.00 (15.00, ora Romaniei), a relatat ziarul, citand organizatorii si politia. Blocarea drumurilor ar putea dura pana miercuri seara, conform…

- Cancelarul german Olaf Scholz cere ca Uniunea Europeana sa finalizeze crearea unei uniuni bancare si a pietelor de capital, astfel incat blocul sa poata concura cu SUA si China pentru tehnologii noi, transmite Reuters. Scholz a afirmat duminica, la o conferinta la Berlin pentru delegatii europeni ai…

- Inspectorii vor vizita BYD, Geely si SAIC, au spus doua surse, una dintre ele spunand ca anchetatorii nu vor vizita marci nechineze produse in China, cum ar fi Tesla, Renault si BMW. Investigatia, lansata in octombrie si programata sa dureze 13 luni, urmareste sa stabileasca daca vehiculele electrice…

- Compania chineza BYD a anunțat contruirea unei uzine ce va produce mașini electrice la Szeged, Ungaria. Va fi cea mai mare uzina a unui producator chinez in Europa. Compania chineza BYD a anunțat ca va construi o uzina de mașini electrice la Szeged, oraș situat la 175 km de Budapesta și la 100 de km…

- Potrivit sodajului OpinionWay, realizat pentru Economie matin, 54% dintre francezii cu varste intre 18 și 24 de ani sunt determinați sa paraseasca Franța, transmite Le Journal du Dimanche. Climatul politic și economic actual face ca mulți cetațeni sa-și doreasca sa emigreze. La nivel național, 69%…

- Vanzarile globale de automobile electrice pe baterie si hibride plug-in au crescut cu 20% in luna noiembrie a acestui an, comparativ cu noiembrie 2022, in conditiile in care vanzarile solide din America de Nord si China au compensat vanzarile mai mici din Europa, sustine firma de

- In 2022, producția vanduta de vin (inclusiv vin spumant, porto și must de struguri) in UE s-a ridicat la 16,1 miliarde de litri. Primii trei producatori de vin au reprezentat 83% din producția UE. Italia și Spania au contribuit fiecare cu aproape 5 miliarde de litri, reprezentand impreuna 62% din totalul…