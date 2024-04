Stiri pe aceeasi tema

- Primul lot din Transapuseana, drumul care traverseaza Muntii Apuseni, a fost inaugurat vineri, fiind vorba despre 43 de kilometri de drum judetean. Vicepresedintele Consiliului Judetean Alba, Marius Hategan, de profesie inginer, afirma ca „lucrarile sunt de nota 10”.

- Primul lot din Transapuseana, drumul care traverseaza Muntii Apuseni, a fost inaugurat vineri, fiind vorba despre 43 de kilometri de drum judetean. Vicepresedintele Consiliului Judetean Alba, Marius Hategan, de profesie inginer, afirma ca „lucrarile sunt de nota 10”.

- „Astazi, a avut loc receptia lucrarilor pe lotul 1 al Transapusenei care totalizeaza nu mai putin de 43 de kilometri. Un drum de poveste, emblematic pentru judetul Alba si pentru Romania. O investitie pe cat de costisitoare, pe atat de necesara. Ca inginer, pot zice ca lucrarile sunt de nota 10 si de…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat joi seara ca Emiratele Arabe Unite vor investi in Romania prin construirea mai multor fabrici și abatoare. In cadrul unei vizite oficiale a delegației Guvernului Romaniei in statele respective, s-au pus bazele unor proiecte majore in domeniul zootehnic…

- Compania turca de investiții Ussuri Capital intenționeaza sa construiasca o noua fabrica de oțeluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania. Aceasta va utiliza ca materie prima fier vechi . O investiție in domeniul metalurgiei este o noutate in peisajul economic al ultimilor ani, in Romania. Trendul…

- Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Romania este pe cale sa fie inaugurat. Este vorba despre Transapuseana, o șosea care este aproape finalizata. In anul 2024 se vor finaliza lucrarile de modernizare la Transapuseana, drumul care strabate Munții Apuseni prin Țara Moților și care ofera peisaje…

- Soseaua din Romania care va intrece Transalpina sau Transfagarasan este aproape gata. Transapuseana, drumul care strabate Munții Apuseni prin Țara Moților, va fi o zona cu peisaje superbe și atracții locale pentru turiștii care ajung acolo. Cand va fi finalizata? Transapuseana este aproape finalizata…

- Lucrarile la unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Romania sunt aproape finalizate. In anul 2024 se vor finaliza lucrarile de modernizare la Transapuseana, drumul care strabate Munții Apuseni prin Țara Moților și care ofera peisaje cu adevarat de vis. Primul lot in lungime de 43 de kilometri,…