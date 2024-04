Stiri pe aceeasi tema

- Primul lot din Transapuseana, drumul care traverseaza Muntii Apuseni, a fost inaugurat vineri, fiind vorba despre 43 de kilometri de drum judetean. Vicepresedintele Consiliului Judetean Alba, Marius Hategan, de profesie inginer, afirma ca „lucrarile sunt de nota 10”.

- “Am emis ordinul de incepere a lucrarilor de execuție pentru modernizarea Drumului Județean 107 K Intregalde-Barlești (Mogoș), intersecție cu Transalpina de Apuseni. Cateva date tehnice: vom asfalta 13,5 kilometri de șosea, vom construi 4 poduri noi și vom reabilita un altul. Investiția se ridica la…

- „Zeci de kilometri de canale de irigatii, in reabilitare, modernizam statii de pompare vechi de 70 de ani! Imagini din judetele Ialomita si Calarasi! Una dintre cele mai vechi amenajari de irigatii din Romania, Pietroiu- Stefan cel Mare este in plin proces de reabilitare. Investitia are o valoare…

- Drumul unui șofer de microbuz roman s-a oprit brusc in Ungaria, unde a intrat in coliziune cu un alt microbuz inmatriculat in Romania. Pentru Viorel Dascalescu avea sa fie ultima calatorie. Acasa, barbatul din Olginzi, județul Neamț, in varsta de 48 de ani, era așteptat de soție, dar și doua fetițe.…

- Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Romania este pe cale sa fie inaugurat. Este vorba despre Transapuseana, o șosea care este aproape finalizata. In anul 2024 se vor finaliza lucrarile de modernizare la Transapuseana, drumul care strabate Munții Apuseni prin Țara Moților și care ofera peisaje…

