- Lucrarile la unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Romania sunt aproape finalizate. In anul 2024 se vor finaliza lucrarile de modernizare la Transapuseana, drumul care strabate Munții Apuseni prin Țara Moților și care ofera peisaje cu adevarat de vis. Primul lot in lungime de 43 de kilometri,…

- Drumul Județean 107 I, supranumit Transalpina de Apuseni, are o lungime de 78 de kilometri și face legatura intre municipiul Aiud și zona Bucium Abrud. Modernizarea lui costa peste 73 de milioane de euro. Vorbim, așadar, despre cel mai scump drum județean din Romania, potrivit celor de la Profit. Primul…

