Ploi torențiale, grindină și vijelii în jumătate din țară. Vor cădea şi 40 de litri de apă pe metru pătrat Meteorologii au emis, marti, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, pentru 25 de judete, pana aproape de miezul noptii. Vor cadea si 40 de litri de apa pe metru patrat. Potrivit ANM, pana la ora 23.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, […] The post Ploi torențiale, grindina și vijelii in jumatate din țara. Vor cadea si 40 de litri de apa pe metru patrat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

