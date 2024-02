Drumul unui șofer de microbuz roman s-a oprit brusc in Ungaria, unde a intrat in coliziune cu un alt microbuz inmatriculat in Romania. Pentru Viorel Dascalescu avea sa fie ultima calatorie. Acasa, barbatul din Olginzi, județul Neamț, in varsta de 48 de ani, era așteptat de soție, dar și doua fetițe. Articolul „Intr-o zi ne vom regasi in cer”. El este șoferul roman mort in accidentul din Ungaria. Viorel era așteptat acasa de doua fetițe apare prima data in Money .