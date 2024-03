Compania turca de investiții Ussuri Capital intenționeaza sa construiasca o noua fabrica de oțeluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania. Aceasta va utiliza ca materie prima fier vechi . O investiție in domeniul metalurgiei este o noutate in peisajul economic al ultimilor ani, in Romania. Trendul ultimelor decenii a fost acela al dezafectarii capacitaților de producție din acest domeniu. In luna martie, compania a finalizat un studiu de fezabilitate preliminar și in prezent desfașoara activitați de ”due diligence” cu privire la parcelele de teren care ar putea fi folosite pentru unitatea…