- GreenGroup, liderul de piața in reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) din Romania, a inaugurat astazi cea de-a treia fabrica de reciclare GreenWEEE in Buzau, alaturi de o linie de reciclare a motoarelor electrice, marcand o premiera naționala. Noua fabrica, situata pe…

- Romania, care in 1998 se situa pe locul 6 la nivel mondial in domeniul construcțiilor de nave, deține acum doar locul 7 in Europa, dar intre timp și industria navala europeana a pierdut supremația mondiala, acum deținand doar 15% din piața construcțiilor navale. In anii 80, industria construcțiilor…

- Un important producator german de utilaje pentru industria textila deschide doua puncte de lucru in Romania și va construi o fabrica, cu o investiție estimata la aproximativ 500 de milioane de euro. Patrick Mock, directorul companiei, a confirmat ca deja a fost inchiriata o fosta hala industriala pentru…

- Gigantul american Amazon continua sa-și extinda prezența globala, iar Romania devine acum un punct strategic pe harta sa. Compania a anunțat deschiderea unui nou studio de dezvoltare de jocuri in București, aducand oportunitați semnificative pentru industria locala de gaming și creand locuri de munca…

- O noua fabrica de componente auto se va deschide in Romania. Compania turco-spaniola Beycelik Gestamp va deschide fabrica in zona Argeșului. Odata cu deschiderea acesteia, vor fi create noi locuri de munca. De-a lungul timpului, compania Beycelik Gestamp a reușit sa devina cunoscuta datorita dezvoltarii…

- Finlandezii de la Nokian Tyres au decis mutarea producției din Rusia la Oradea, acolo unde ridica o fabrica de 650 de milioane de euro. Compania cu o cifra de afaceri de peste 1 miliard de euro pe an va produce primele anvelope in Oradea in a doua jumatate a anului 2024, iar producția comerciala fiind…

- In premiera, Clinica de Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva si Arsuri din cadrul Spitalului „Grigore Alexandrescu” a inființat Registrul Național Unic al Pacienților Arși care cuprinde date privitoare la numarul pacienților copii și adulți cu arsuri, locurile unde sunt tratați și cauzele…