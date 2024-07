Compania internaționala de transport și logistica Gebruder Weiss a investit peste 90 de milioane de euro, in Romania, pentru dezvoltarea afacerilor sale, suma fiind alocata dezvoltarii rețelei sale de hub-uri logistice, infrastructurii IT, și instruirii personalului. Operatorul de servicii logistice a inregistrat venituri de 94 milioane euro, in 2023. Gebruder Weiss marcheaza, in acest an, […] The post Compania de logistica Gebruder Weiss a investit 90 de milioane de euro, in Romania appeared first on Puterea.ro .