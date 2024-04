Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Rosca si-a depus, sambata, candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Dolj din partea PNL.Rosca a avut o lista cu 30.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii.

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Prahova a admis, vineri, candidatura presedintelui PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie, pentru un nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean (CJ). Potrivit hotararii BEJ, propunerea de candidatura a lui Iulian Dumitrescu pentru…

- Conducerea PSD a depus, azi, la Biroul Electoral Județean, documentele pentru candidatura sen. Cristina Breahna – Pravaț la funcția de presedinte al Consiliului Județean Bacau, precum si lista formațiunii pentru posturile de consilier județean. Dupa depunerea dosarelor, conducerea PSD a ținut o conferința…

- Omul de afaceri Valeriu Iftime si-a depus, vineri, candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani din partea Partidului National Liberal (PNL).De asemenea, PNL a depus la Biroul Electoral Judetean lista de candidati pentru functiile de membri ai CJ.

- Alfred Simonis și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș (foto). Alfred Simonis a intrat, astazi, in cursa pentru președinția CJT. Șeful PSD Timiș, candidat al alianței PSD-PNL, și-a depus candidatura avandu-l alaturi Nicolae Robu, candidatul alianței...

- Unul dintre primii primari social-democrați de orașe care și-a depus candidatura pentru un nou mandat in fruntea primariei este edilul de Borșa, Ion Sorin Timiș. Acesta va candida la alegerile locale din 9 iunie pentru continuitate, din partea PSD Maramureș. Referitor aceasta candidatura, deputatul…

- Astazi, 25 aprilie, candidatul din partea Aliantei Dreapta Unita pentru Primaria Constanta, Stelian Ion si de echipa de consilieri locali si au depus candidaturile, in cadrul Biroului Electoral Municipal."Noi suntem alaturi de constanteni Am batut orasul in lung si n lat si am vorbit cu constantenii,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și-a depus astazi in mod oficial candidatura pentru un nou mandat in fruntea administrației județene dar și lista de candidați pentru deliberativul județean. El a venit insoțit la Biroul Electoral Județean de catre o buna parte din echipa sa…