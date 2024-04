Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Sorin Ion, secretar de stat in Ministerul Educației, fost inspector școlar general la ISJ Dambovița, și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dambovița. PNL Dambovița a inregistrat la Biroul Electoral Județean și lista de candidați a partidului pentru…

- Nicusor Rosca si-a depus, sambata, candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Dolj din partea PNL.Rosca a avut o lista cu 30.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii.

- Conducerea PSD a depus, azi, la Biroul Electoral Județean, documentele pentru candidatura sen. Cristina Breahna – Pravaț la funcția de presedinte al Consiliului Județean Bacau, precum si lista formațiunii pentru posturile de consilier județean. Dupa depunerea dosarelor, conducerea PSD a ținut o conferința…

- Astazi, 25 aprilie, candidatul din partea Aliantei Dreapta Unita pentru Primaria Constanta, Stelian Ion si de echipa de consilieri locali si au depus candidaturile, in cadrul Biroului Electoral Municipal."Noi suntem alaturi de constanteni Am batut orasul in lung si n lat si am vorbit cu constantenii,…

- Horia Constantinescu a demisionat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, dat fiind faptul ca a intrat in cursa electorala pentru functia de edil sef al municipiului Constanta.De altfel, el va ramane in functia de comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean…

- Horia Constantinescu, candidatul PSD pentru Primaria Constanța, renunța la funcția de președinte a Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). „Prin forța lucrurilor, trebuie sa renunț la funcția de președinte pentru a ma putea dedica campaniei și noului proiect”, transmite Constantinescu.…

- Alexander Stubb a depus vineri juramintul de investire in funcția de președinte al Finlandei. Ceremonia solemna a avut loc la Parlament. "Eu, Kai-Joran Alexander Stubb, ales președinte al republicii de catre poporul finlandez, declar ca, in calitate de președinte, voi respecta cu sinceritate și conștiinciozitate…