Stiri pe aceeasi tema

- Un Ordin comun al ministrului Sanatații și al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate aduce noi modificari in acordarea concediilor medicale. Concret, medicii de familie vor putea elibera certificate de concediu medical pentru 7 zile legate numai in anumite condiții.

- Noul contract al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), programat sa intre in vigoare incepand cu 1 iulie 2024, aduce cateva modificari importante in privința accesului la serviciile medicale pentru persoanele neasigurate din Romania. Potrivit președintelui CNAS, Valeria Herdea, aceste modificari…

- Marcel Ciolacu a spus joi ca problema concediilor medicale va fi rezolvata printr-o Ordonanța de Urgența care va stabili cine este scutit de la impozitul pe concediul medical. Marcel Ciolacu a decis cine nu va plati impozit pe concediul medical! Premierul a spus ca va fi pregatita o Ordonanța de Urgența…

- ”Incepem prin a rezolva, asa cum am promis zilele trecute, problema concediilor medicale. Introducem azi, prin ordonanta de urgenta, scutirea de la plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacientilor cu afectiuni oncologice…

- Pentru emiterea unui card de sanatate nou in 2024, in cazul in care titularul l-a pierdut, i-a fost furat sau și-a schimbat numele, trebuie sa se adreseze Casei de Asigurari unde este inregistrat sau unde a fost declarat de angajatorul sau. Documentele necesare includ o cerere tip, copie dupa actul…

- Concediile medicale se dau pe banda rulanta in Romania! Numarul certificatelor inregistrate in ultimul an a a explodat, iar un medic din județul Cluj a atins un numar record de zile libere acordate pentru probleme medicale.Un raport recent al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate arata ca anul trecut…

- Valeria Herdea, președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), susține ca in Romania, in 2023, nu s-au luat prea multe concedii medicale. Aceasta arata ca afecțiunile oncologice au fost principalul motiv pentru solicitarea de concediu medical. Un document semnat chiar de Herdea o contrazice…

- Ministerul Sanatații a aprobat finanțarea pentru digitalizarea CNAS – PIAS, care include elemente importante de securitate cibernetica. Finanțarea inițiala de 70 de milioane de euro a fost majorata la 100 de milioane de euro fara TVA, exclusiv pentru digitalizarea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate…