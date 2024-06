Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta sambata, de Ziua Copilului, Primaria Dumbravița organizeaza diverse activitați in mai multe locuri din localitate. Copiii pot asista la teatru de papuși, ateliere de zumba, spectacole de iluzionism, proiecții de filme și chiar și la un triatlon cu volei pe nisip, baschet și ciclism.

- Nr. 201 din 27 mai 2024 REZULTATELE SAPTAMANII PREVENIRII CRIMINALITATII In perioada 20 24 mai 2024, Politia Romana a organizat, la nivel national, o noua editie a evenimentului "Saptamana Prevenirii Criminalitatii".Politistii s au intalnit cu locuitorii judetului Vaslui si le au oferit sfaturi despre…

- Daca pentru parinții alergatori sunt multe competiții foarte importante, iata ca si cei mici vor avea un eveniment dedicat exclusiv lor. In acest an, Crosul Copiilor ajunge la cea de-a treia ediție si va avea loc sambata, 1 iunie, in intervalul orar 8.00-13.00 in Parcul Central din Baia Mare. Detalii…

- In Vinerea Mare, copiii care sunt internati in aceste zile la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta si la Spitalul Municipal de Boli Infectioase Constanta au primit Vestea Invierii Domnului Iisus si au avut parte de mai multe surprize.Echipa Arimex Comexim 2000 SRL, cea care se ingrijeste de…

- Elevii Colegiului National ”Mihai Eminescu” din Buzau au revenit in cladirea monument istoric a scolii, unde timp de cinci ani s-au desfasurat lucrari de renovare. Copiii s-au reintors in aceste clase din luna martie, dar cladirea a fost reinaugurata oficial marti.

- Berbec Este o zi in care ar fi bine sa ti spui afirmatii pozitive la tot pasul. Indiferent de situatiile ivite, tine ti firea si alege cu grija vorbele pe care le spui altora. Pentru ca acasa, in plan personal exista conflicte serioase cu membrii familiei, tendinta de a riposta la orice si oricine este…

- Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a participat vineri la intalnirea de la Clubul Seniorilor „Unirea”, prilejuita de sarbatorirea zilei de 8 Martie, ocazie cu care a oferit flori doamnelor prezente la eveniment. „In aceasta zi minunata ne-am straduit sa punem un manunchi de sentimente…

- Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a participat vineri la intalnirea de la Clubul Seniorilor „Unirea”, prilejuita de sarbatorirea zilei de 8 Martie, ocazie cu care a oferit flori doamnelor prezente la eveniment. „In aceasta zi minunata ne-am straduit sa punem un manunchi de sentimente…