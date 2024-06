Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a spus ca fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va prelua conducerea sectorului pentru a continua proiectele incepute. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a adresat comunitații un mesaj de incredere și continuitate, anunțand ca, indiferent de…

- Compania MBDA a semnat un contract cu IAR Brasov privind integrarea rachetelor Marte-ER pe elicopterele Airbus H215M din dotarea Fortelor Navale, anunta reprezentantii companiei, citați de Monitorul Apararii și Securitații, relateaza Mediafax.

- Armata NATO recunoaște in mod unanim ca glonțul sau actual de 5,56mm nu poate infrange armura corporala rusa și este ușor depașit de cele mai recente arme mici rusești, ne spun experții. Intr-o cladire eleganta, din caramizi roșii, de la Arsenalul Picatinny din New Jersey, doua noi arme mari sunt expuse…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a facut ieri, 1 Mai, o vizita de lucru in cartierul ANL „Constantin Brancuși”, pentru evaluarea opțiunilor de resistematizare a zonei. Acum se afla intr-o dilema, pe care vrea s-o rezolve impreuna cu cetațenii. In cartierul „Constantin Brancuși” ar trebui sa inceapa…

- Un memorandum semnat de Marcel Boloș arata ca nu sunt bani pentru plata salariilor marite pentru personalul din Sanatate și pentru cel din zona apararii. In buna tradiție romaneasca, Guvernul, indiferent de coloratura sa politica, marește salariile la bugetari și de abia apoi cauta sursele de finanțare,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a vizitat șantierul proaspat deschis la o cladire din 1930 care adapostește o gradinița. Cristian Popescu Piedone a vizitat astazi șantierul deschis la o cladire din 1930 care adapostește o gradinița. Cladirea a fost inchisa din 2019 din cauza unor probleme…

- Astazi, este o zi decisiva in coaliție, care se intalnește pentru a definitiva candidaturile sustinute de ambele partide, la sectoarele Capitalei. De asemenea, tot astazi, in coaliție se va lua o decizie daca se va merge cu candidati comuni, precum și cine se va afla pe lista comuna la alegerile locale,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, le da o veste foarte trista contracandidaților sai: nu renunța la lupta pentru Primaria Capitalei. Cristian Popescu Piedone , primarul Sectorului 5 și președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a respins zvonurile cu privire la…