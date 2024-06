Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 decese avand drept cauza probabila insolatia s-au inregistrat joi in statele din estul Indiei Bihar si Odisha, au anuntat autoritatile indiene, pe fundalul unui val sever de canicula preconizat sa continue pana sambata, informeaza Reuters.

- Cel putin 15 decese avand drept cauza probabila insolatia s-au inregistrat joi in statele din estul Indiei Bihar si Odisha, au anuntat autoritatile indiene, pe fundalul unui val sever de canicula preconizat sa continue sa se manifeste pana sambata, informeaza Reuters. India se confrunta cu o vara extrem…

- India este lovita de un val de caldura fara precedent. 52,3 grade Celsius s-au inregistrat joi, un record național cu mai mult de un grad peste cel precedent. Datele vin de la o stație meteo automata și autoritațile iși pun problema ca a fost o eroare de senzor. Caldura insuportabila a facut și victime…

- Dezastru in Germania – morți și raniți Trei persoane au murit și cel puțin 16 au fost ranite, dupa ce o explozie la un magazin din Dusseldorf, Germania, a provocat un incendiu masiv. Explozia a avut loc in jurul orei 02:00 dimineața, ora locala, intr-un mic magazin de la parterul unui bloc…

- Producția a noua materii prime de baza pentru economie și populație - cereale (graul, orezul și porumbul), minerale esențiale (cupru, cobalt, litiu) și metale vitale (zinc, fier, aluminiu) - este in pericol din cauza schimbarilor climatice, chiar și in scenariul in care emisiile de dioxid de carbon…

- Un decor apocaliptic a inghetat inimile a milioane de oameni iubitori de natura. O caldura extrema a cuprins Asia, din India pana in Filipine, provocand decese asociate cu insolatia si conducand la inchiderea scolilor. Nici pestii din adancimi n-au rezistat temperaturilor extreme. In Vietnam, au fost…

- Mai multe regiuni din India se confrunta cu un val de caldura. Experții spun ca au fost batute unele recorduri in ceea ce privește temperaturile lunii aprilie din India. Cel puțin noua oameni au murit din cauza caniculei.Valul de caldura a lovit estul Indiei.

- Poliția a intervenit de urgența, iar traficul auto a fost restricționat inainte de a avea loc un accident grav. Potrivit autoritaților, strada afectata a mai avut astfel de probleme in trecut. Și mai halucinant este ca o bucata din aceeași strada se surpase și pe 24 aprilie, iar autoritațile s-au grabit…