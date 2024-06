Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței vrea sa afle cum sunt induși in eroare consumatorii, cand cumpara o locuința, sa vada cum au evoluat prețurile pe piața imobiliara, și cum sunt stabilite acestea de dezvoltatori. Autoritatea de concurența a anunțat demararea unui studiu pe piața imobiliara rezidențiala și nerezidențiala…

- Un oligarh ucrainean care a caștigat o licitație pentru un port pe Dunare a ajuns in atenția autoritaților. Este vorba, mai exact, de Vitalii Kropaciov, patronul de la Ukrdoninvest care a fost reținut recent sub acuzația de frauda. Acesta ar fi provocat statului ucrainean, prin frauda, o paguba de…

- Este doliu in lumea sportului! Fabian Cancelarich, unul dintre portarii de marca ai Argentinei la Cupa Mondiala din 1990, desfașurata in Italia, a incetat din viața marți, la varsta de 58 de ani. Cunoscutul sportiv s-a stins in urma unui stop cardiac. Vestea morții lui Fabian Cancelarich a fost data…

- Romania va cumpara rachete de ultima generație aer-aer din SUA pentru avioanele F-16. Statele Unite a aprobat vanzarea sistemelor AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru imbunatațirea capabilitaților de lupta aeriana a Armatei Romane, a transmis Ambasada SUA intr-un comunicat. ”Aceasta vanzare…

- Ministerul Sanatatii vrea sa cumpere echipamente medicale destinate cabinetelor de medicina de familie cu bani din PNRR. Pentru aceasta trebuie efectuata, insa, mai inainte o analiza de piata pentru atribuirea unui acord-cadru pentru achizitia echipamentelor. In iulie 2023, Guvernul a aprobat mai multe…

- Intr-un videoclip postat pe Tiktok, Yasmina a impartașit experiența ei, dezvaluind ca a ales sa investeasca in aceasta locuința veche, care necesita renovare, pentru a avea propria ei oaza de liniște și creativitate. Cu toate ca locuința are nevoie de multa munca și investiții, Yasmina a subliniat oportunitațile…

- Conform unei proiecții World Bank pe baza datelor Eurostat, Romania și Polonia au șansa sa prinda nivelul puterii de cumparare al Germaniei, Franței și Italiei in mai puțin de zece ani. Experții World Bank au analizat datele din ultimii 20 de ani ai Eurostat, iar concluzia este uimitoare: Nu mai este…

- Italia a anuntat marti extinderea la Sicilia si la regiunea Napoli a unui program menit sa impiedice copiii aflati in situatii de risc sa calce pe urmele parintilor lor mafioti, indepartandu-i de familiile lor, relateaza AFP.