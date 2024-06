DACIA deschide CAMPANIA de Test DRIVE pentru NOUL DUSTER DACIA DESCHIDE CAMPANIA DE TEST DRIVE PENTRU NOUL DUSTER Mașina nu mai e de mult doar un mijloc de transport. Mașina a devenit parte din cine suntem, din personalitatea noastra, din modul in care ne exprimam și ne prezentam nu doar in fața prietenilor, ci in fața tuturor. MAI DUSTER DECAT ORICAND Pentru ca știm […] Articolul DACIA deschide CAMPANIA de Test DRIVE pentru NOUL DUSTER apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 7 iunie, campanie gratuita de sterilizare a cainilor si a pisicilor din Bradu Ca sa nu avem haite de caini pe strada, ca sa nu gasim cațeluși și pisoi aruncați pe marginea drumului, cea mai buna soluție este sterilizarea patrupedelor. Doar așa se poate stopa inmulțirea necontrolata a animalelor, ca…

- Dacia trece in teritoriu negativ in Franța, prima data in 2024 Schimbarea de generații a modelului Duster și eliminarea lui Spring de la subvenții țin sub presiune Dacia pe piața din Franța. In luna aprilie, marca a continuat sa scada, deși piața a crescut la cel mai bun nivel din ultimii 5 ani. Prima…

- ANAF monteaza case de marcat electronice si la automatele comerciale ANAF monteaza case de marcat electronice si la automatele comerciale. Firmele ce livreaza bunuri sau servicii, prin automate comerciale, au de la 1 octombrie obligația de a le dota cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF). Masurile…

- O minora, data disparuta din Pitești Politiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești efectueaza cautari, in urma sesizarii primite in cursul nopții de 16 spre 17 aprilie a.c., cu privire la faptul ca minora Cocoveica Armina-Maria, de 15 ani, a plecat de la domiciliul sau din municipiului Pitești…

- CFR – Pentru anumite calatorii nu va mai fi nevoie sa rezervi loc in tren Tariful de rezervare loc nu va mai fi obligatoriu pentru calatoriile mai scurte de 40 de km efectuate cu trenul in Romania. Este una dintre propunerile unui proiect publicat de Ministerul Transporturilor, care ar vrea și ca tariful…

- Spitalul de Pediatrie Pitești a devenit cel mai modern din sudul țarii! Ambulatoriu și Compartimentul de Urgențe, are de ieri o unitate de primiri urgențe moderna, extinsa și dotata cu aparatura de ultima generație. La inaugurare au fost prezenți, alaturi de președintele Consiliului Județean, Ion…

- 40 de miliarde de lei vechi pentru gaze la Valea Iașului Un proiect important la Valea Iașului este cel de extindere a rețelei de gaze. Acesta a intrat in licitație. Distribuția de gaze naturale va fi extinsa in satele Ungureni, Valea Iașului, Barbalatești și Borovinești, finanțarea in suma de 40 de…

- ANM anunța un nou episod de iarna extrema Vremea se va raci in toata țara, iar in zonele montane vom avea parte de ninsori. ANM anunța ca temperaturile vor ajunge pana la -9 grade in zona Transilvaniei, iar in zonele montane vom avea parte de ninsori. Și in restul țarii vremea va fi una rece […] Articolul…