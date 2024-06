Ratele in creștere la creditele ipotecare, in SUA, afecteze milioane de oameni, care achita tot mai greu creditele contractate. Un chirias care spera sa cumpere o locuinta este obligat, acum, sa ramana chirias pentru totdeauna. De asemenea, un client care a sperat sa refinanteze un credit ipotecar strange cureaua din toate partile pentru a tine […] The post Economia americana, sub presiunea dobanzilor prea mari la creditele ipotecare appeared first on Puterea.ro .