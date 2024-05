Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 1 dolar pe baril, in timp ce discutiile de incetare a focului dintre Israel si Hamas de la Cairo au temperat temerile legate de un conflict mai larg in Orientul Mijlociu, in timp ce datele privind inflatia din SUA au diminuat perspectiva unei reduceri iminente…

- Nutriție, dieta, pentru cei mai mulți dintre noi poate sa para același lucru și la fel se poate intampla și in cazul profesiilor care se ocupa cu aceste doua aspecte atat de similare. Dar care este diferența dintre un nutriționist sau un dietetician și cum știi ce sa alegi.Pentru ca aparent atat un…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a avut luni o intalnire cu reprezentantii sindicatelor din educatie pentru stabilirea demersurilor in vederea identificarii unor criterii pentru salarizarea diferentiata a cadrelor didactice din sistemul de invatamant preuniversitar pe criterii de performanta.

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat ca, in noua lege a salarizarii, bugetarii vor avea un venit fix și altul variabil, in funcție de performanța. O masura cu dublu taiș, pentru ca poate duce inclusiv la pierderea unor sporuri. Oficialul a spus si cum vor primi romanii acest salariu bonus,…

- Salarizarea profesorilor in funcție de performanța pare sa reprezinte o provocare pentru ministerul Educației. Criteriul performanței nu poate fi aplicat „peste noapte”, susține ministrul Ligia Deca.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni ca salarizarea profesorilor in funcție de performanța obținuta de aceștia in cariera didactica nu poate fi facuta in baza unei „metodologii simpliste”. „Nu este simplu, nu se poate face peste noapte, pentru ca dorim ca salarizarea sa fie una echitabila”,…

- Salarizarea profesorilor, organizarea sistemului de școli, modul cum se desfașoara evaluarea acestora și cum sunt colectate datele – toate prezinta plusuri, dar și foarte multe minusuri, intr-un raport elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) la solicitarea Ministerului…

Aceasta inițiativa vizeaza inființarea a cinci noi clase de fotbal pentru fete in licee din diverse orașe, transformandu-le in centre de excelența in pregatirea și performanța fotbalului feminin.