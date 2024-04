Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD a depus, azi, la Biroul Electoral Județean, documentele pentru candidatura sen. Cristina Breahna – Pravaț la funcția de presedinte al Consiliului Județean Bacau, precum si lista formațiunii pentru posturile de consilier județean. Dupa depunerea dosarelor, conducerea PSD a ținut o conferința…

- Presedintele CJ Timis, Alin Nica, a decis sa-i retraga lui Cristian Mos toate atribuțiile pe care le are in funcția de vicepreședinte al Consiliului Judetean. Reactia vine dupa ce Mos a nuntat ca va candida la Primaria Timisoara, atacand totodata tandemul Aliana Dreapta Unita, Dominic Fritz – Alin Nica.…

- Misterul candidaturii lui Cristian Moș s-a elucidat joi, iar la decizia luata de cel care a reprezentat, timp de patru ani, USR Timiș in funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș este de a candida ca și independent la funcția de primar al Timișoarei. Moș spune ca decizia a luat-o exact…

- Dupa ce Alianța Dreapta Unita a decis sa susțina cndidatura lui Alin Nica pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș la alegerile locale din 9 iunie, Partidul Liberal Timiș (PLT) – condus de Raul Ambruș – s-a retras din aceasta alianța. „Decizia Partidul Liberal…

- Astazi se vor parafra in mod oificial candidaturile Aliantei Timisoara Unita (USR, Forta Dreptei, PMP etc.) la Primaria Timisoara si presedintia Consiliului Judetean. Ceea ce parea de neconceput in urma cu o luna, Dominic Fritz si Alin Nica vor candida in tandem pentru a-si conserva cele doua pozitii.…

- REPER pleaca in cursa pentru alegerile locale cu o lista completa de candidați la Primaria Timișoara, dar și in Lugoj și localitațile periurbane puternice din jurul orașului de pe Bega. Raul Olajos, actual consilier județean, fostul șef al PLUS Timiș și fost copreședinte al USR-PLUS, se va lupta cu…

- USR, PMP și Forța Dreptei au semnat la nivel național protocolul de colaborare in Alianța Dreapta Unita. Cele trei deja anunțasera ca Dominic Fritz va fi candidatul la Primaria Timișoara. Intre timp, insa, au mai fost atrase doua partide in alianța: UDRM și Partidul Liberal. Este vorba, insa, doar de…

- Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu sa susțina candidați comuni pentru funcțiile de primar al municipiului Timișoara și președinte al Consiliului Județean Timiș, conform unor surse din coaliție. Candidatul la primaria reședinței de județ ar urma sa fie de la PNL, in timp ce PSD…