FINAL DE PREGĂTIRE PENTRU NAȚIONALA DE VOLEI FEMININ Naționala feminina a Romaniei a facut un meci foarte bun impotriva Germaniei, la Potsdam, chiar daca in cele din urma a trebuit sa se recunoasca invinsa, 2-3 (27-25, 26-28, 21-25, 27-25, 12-15). Am alternat momentele bune cu caderile inexplicabile, dar pentru asta sunt meciurile amicale, sa invațam din greșeli și sa ne imbunatațim jocul.”Tricolorele” au […] Articolul FINAL DE PREGATIRE PENTRU NAȚIONALA DE VOLEI FEMININ a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

