Alegeri 2024: Este oficial - Stelian Ion si-a depus candidatura pentru functia de primar al Constantei (GALERIE FOTO+VIDEO)

- Matei Cristian, primarul municipiului Turda, și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Turzii. „Astazi mi-am depus candidatura pentru funcția de primar al Turzii. De-a lungul anilor, alaturi de echipa

- Candidatul din partea Aliantei Dreapta Unita pentru Primaria Constanta, Stelian Ion si echipa de consilieri locali vor depune candidaturile in cadrul Biroului Electoral Municipal, joi, 25 aprilie, Amintim ca, Alianta Dreapta Unita Constanta formata din USR, Forta Dreptei si PMP, a decis echipa de candidati…

- Marți, 23 aprilie, Alin Nica a devenit oficial, potrivit documentelor depuse la Biroul Electoral Județean Timiș, candidatul Alianței Dreapta Unita la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Timiș din 9 iunie. Odata cu depunerea candidaturii sale, au fost depuse și protocolul de la nivel județean,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, si-a depus vineri candidatura pentru Primaria Capitalei, el venind cu un tricou pe care era scris ”Je suis Pepa Pig!” si ”Si eu sunt Interlop”. Primarul a precizat ca va castiga alegerile cu 42%. The post (GALERIE FOTO) Piedone si-a depus candidatura…

- Alianta Dreapta Unita ADU organizeaza o conferinta de presa in cadrul careia vor sustine declaratii presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban si presedintele filialei Forta Dreptei Constanta, Bogdan Bola, alaturi de candidatul ADU la Primaria Constanta, vicepresedintele USR, Stelian Ion. Citeste si:…

- Un nou nume intra in cursa pentru fotoliul de edil sef in municipiul Constanta. Eugen Voineagu, fost sef al Protectiei Consumatorului Constanta va candida la Primaria Constanta. "Am decis sa candidez independent pentru functia de Primar al Constantei. Pentru ca am vazut ce nu au putut sau nu au vrut…

- Felicia Ovanesian strange semnaturi pentru candidatura pentru functia de primar la Constanta Aceasta a anuntat pe 28 martie, pe pagina de Facebook, ca are nevoie de ajutor pentru a putea sa isi depuna candidatura si sa intre in cursa pentru fotoliul de primar al municipiului."Constanteni, am nevoie…

- Alianta Dreapta Unita Constanta formata din USR, Forta Dreptei si PMP, a decis echipa de candidati pentru judetul Constanta la alegerile locale din 9 iunie 2024.Presedintele USR Constanta, deputatul Stelian Ion, este candidatul din partea Aliantei Dreapta Unita in cursa electorala pentru Primaria Constanta.…