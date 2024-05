Stiri pe aceeasi tema

- Liderul WTA Iga Swiatek a castigat primul sau titlu la Mutua Madrid Open, dupa ce a salvat trei mingi de meci in finala cu Arina Sabalenka, numarul doi mondial si detinatoarea trofeului, potrivit news.ro

- Iga Swiatek este noua campioana de la WTA Madrid, lidera mondiala salvand trei mingi de meci pana la o victorie dramatica obținuta impotriva marii rivale, Aryna Sabalenka, scor 7-5, 4-6, 7-6(7).

- Beatriz Haddad Maia i-a „furat” liderei mondiale primul set la actuala ediție a WTA Madrid, Iga Swiatek fiind nevoita sa revina de la 0-1 pentru a obține o calificare muncita in semifinalele de la Caja Magica (4-6, 6-0, 6-2).

- Seria fantastica de 15 victorii consecutive a americancei Danielle Collins s-a oprit in optimile turneului WTA 1000 de la Madrid, faza a competiției in care aceasta a fost invinsa de Aryna Sabalenka, scor 4-6, 6-4, 6-3.

- Sorana Cirstea are parte de un duel de cinci stele contra liderei mondiale. In turul al treilea de la WTA Madrid (turneu de categorie 1000), Sorana o va intalni pe Iga Swiatek. Meciul dintre Cirstea și Swiatek va fi primul al zilei de sambata, 27 aprilie, de pe arena Manolo Santana (terenul central…

- Darwin Blanch, un adolescent de 16 ani din Statele Unite, locul 1028 ATP, va fi primul adversar al lui Rafael Nadal in Mastersul de la Madrid. Tanarul a avut o reacție care s-a viralizat rapid pe Twitter in momentul in care a aflat ca tragerea la sorți i l-a scos in cale pe marele campion spaniol. E…

- Echipa spaniola Alaves, fara romanul Ianis Hagi, a pierdut duminica, pe teren propriu, scor 0-1, cu formatia Real Sociedad, in etapa a 30-a din La Liga, potrivit news.ro Desi a marcat luni pentru nationala Romaniei, la Madrid, cu echipa Columbiei, mijlocasul roman Ianis Hagi nu are loc in angrenajul…

- Cu gandul de a-și recapata ritmul dupa o perioada extrem de complicata, Sorana Cirstea a debutat la inceputul acestei saptamani la competiția de la Abu Dhabi, turneu WTA 500, in fața franțuzoaicei Caroline Garcia. Aflata pe locul 26 in clasamentul mondial, Sorana s-a impus dupa un meci de mare lupta,…