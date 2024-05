Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a petrecut marți dimineața pe raza localitații Caianu. ,,La fața locului au ajuns doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua echipaje SAJ, unde au gasit doua autoturisme avariate, cu un barbat inconștient, in varsta de aproximativ 60 de ani, extras de…

- Doua persoane au fost transportate la spital in urma unui grav accident produs in aceasta dimineața, pe strada Doina din capitala. Potrivit oamenilor legii in accident au fot implicate 6 unitați de transport.

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui grav accident rutier produs, astazi, la intrarea in localitatea Lețcani, dinspre Podu Iloaiei. In incident au fost implicate trei autoturisme, unul dintre acestea rasturnandu-se in momentul impactului. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale…

- Un accident ingrozitor a avut loc, vineri seara, la iesirea din municipiul Ramnicu-Sarat, catre Focsani. In urma impactului violent intre doua autoturisme, un barbat de 64 de ani si-a pierdut viata. Totodata, alte patru persoane au fost transportate la spital, una dintre ele fiind preluata cu ajutorul…

- Un accident grav s-a produs, duminica, imtr-o localitate din Argeș. Patru persoane au fost ranite. Doua victime au ajuns la spital. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in comuna Țițești. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, in urma cu puține momente, la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ, unde au gasit un autoturism…

- Astazi, 12 februarie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN 64, in orașul Babeni, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, ar fi avut loc…