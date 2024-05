Stiri pe aceeasi tema

- George Tuța, candidatul PNL la Sectorul 1, atrage atenția ca administrația Clotilde Armand nu a facut nimic pentru a proteja cetațenii de riscurile unui cutremur. Expertizele recente au aratat ca, in cazul unui cutremur puternic, nu mai puțin de 607 cladiri din Sectorul 1 al Bucureștiului, unde primar…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca nu i-a cerut lui Cristian Popescu Piedone sa-și retraga candidatura pentru Primaria Capitalei, pentru ca „nu-și permite” sa faca acest lucru. El spune ca doar l-a invitat sa se alature celorlalți candidați și primari PSD pentru proiecte dedicate…

- Termoenergetica a anunțat o serie de avarii care afecteaza aproape 1000 de blocuri din Capitala, mai exact din sectoarele 2 și 3 ale Bucureștiului.Astfel, din cauza unor lucrari de modernizare a conductelor de termoficare nu au apa calda 933 de blocuri din București.Numarul de blocuri fara apa calda…

- Un incendiu puternic a izbucnit la un spațiu de depozitare, situat pe strada Jimbolia din Sectorul 1 al Bucureștiului. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov, flacarile se manifesta violent, generand degajari masive de fum.

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din Sectorul 2 al Capitalei, a fost reținut de polițiști, joi seara, dupa și-a injunghiat mortal o vecina, care era administratorul blocului, a transmis Direcția Generala de Poliție a Municipiului București.

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a agresat-o pe fosta concubina, pe o strada din Sectorul 5. Femeia s-a incuiat in masina, pentru a evita interactiunea cu barbatul, iar acesta s-a urcat pe capota masinii, lovind cu picioarele. ”La data de 12 martie 2024, politisti…

- Un barbat a fost filmat cum sare cu picioarele pe capota masinii fostei sale iubite si ii sparge parbrizul, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei. ”La data de 12 martie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17 Politie au retinut un barbat, in varsta…

- De vreo patru ani de zile, stranie coincidența, principalul subiect de conversație in Sectorul 1 a devenit și a ramas mizeria de pe strazi și din parcuri. Doamna primar a reușit ca in sectorul Ateneului și al Muzeului de Arta sa fie vorba in primul rand despre gunoi. Cum cobori cea mai frumoasa zona…