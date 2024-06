Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu fix un an, vestea ca Stephan Pelger s-a stins din viața a șocat intreaga lume mondena! Pe data de 8 iunie 2023, unul dintre cei mai iubiți creatori de moda din Romania a fost gasit fara suflare in atelierul sau. Astazi, cand se implinește un an de cand designerul nu se mai afla printre noi,…

- Sportiva Sabrina Maneca Voinea, de la CSM Constanta, noua stea a gimnasticii romanesti, isi serbeaza astazi, 4 iunie 2024, ziua de nastere, campioana implinind 17 ani. Pregatita chiar de mama ei, Camelia Voinea antrenor emerit , Sabrina a fost prezenta sambata, 1 iunie, la concertul Voltaj, de la Mamaia,…

- Dana Roba iși sarbatorește iubitul! Beni a implinit 37 de ani, iar pentru a marca ziua de naștere, vedeta a publicat cateva fotografii impreuna, de la frumosul eveniment. Declarațiile nu puteau sa lipseasca, astfel ca pe rețelele de socializare a aparut și un text emoționant.

- Anamaria Prodan a primit dovada suprema de dragoste din partea copiilor ei! Rebecca Dumitrescu i-a transmis un mesaj emoționant vedetei, de ziua mamei. Acest gest nu este neașteptat, avand in vedere ce relație frumoasa are cu copiii ei! Iata ce i-a transmis Rebecca Dumirescu!

- La cateva zile dupa ce tatal sau a fost internat și operat de mai multe ori, Florin Piersic Jr. a postat pe Facebook o imagine și un mesaj. Sunt pentru mama sa, Tatiana Yekel, care s-a stins din viața acum cațiva ani. ”O actrița de la care am invațat atatea lucruri. O actrița a carei unica fericire,…

- Este zi de sarbatoare in familia Fodor și asta pentru ca Diana Fodor iși sarbatorește ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, Irina Fodor i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale. Iata ce a postat prezentatoarea de la Asia Express pe rețelele de socializare!

- Este zi de sarbatoare in familia lui Bogdan de la Ploiești și asta pentru ca mama lui iși celebreaza ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, artistul i-a transmis un mesaj emoționant femeii care i-a dat viața. Iata ce a postat cantarețul de manele pe rețelele de socializare!