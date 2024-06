Președintele USR a facut declarații. Catalin Drula, președintele USR, a declarat ca Alianța Dreapta Unita (ADU) a caștigat alegerile pentru primari la București și Timișoara. Acesta a transmis ca alianța a caștigat și la Sectoarele 1 și 2. „Vreau sa incep prin a mulțumi romanilor care și-au pus speranța și votul astazi in singura forța de dreapta autentica. Vreau sa ii felicit pe Nicușor Dan, pe oamenii care au votat pentru caștigarea Bucureștiului. Am caștigat și in Timișoara. Urmarim toate orașele mari din Romania, unde colegii noștri sunt atenți. Am caștigat și in Sectorul 1 și Sectorul 2.…