Unde se poate vota duminică La alegerile locale, alegatorul poate vota doar in comuna, orasul, municipiul sau sectorul unde are domiciliul sau resedinta! Alegatorul care nu se afla in comuna, orasul sau municipiul unde are domiciliul sau resedinta nu poate vota la alegerile locale! Chiar daca alegatorul se afla intr-o alta comuna, alt oras sau alt municipiu din acelasi judet in care este situata localitatea unde are domiciliul sau resedinta, acesta nu poate vota doar pentru consiliul judetean sau doar pentru presedintele consiliului judetean. Alegatorul care nu se afla in sectorul municipiului Bucuresti unde are domiciliul…

Sursa articol: buletindecarei.ro

- Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat ca, la alegerile locale, alegatorul poate vota doar in comuna, orașul, municipiul sau sectorul unde are domiciliul sau reședința. Alegatorul care nu se afla in localitatea, comuna sau orașul de domiciliu sau reședința nu poate vota la alegerile locale, nici macar…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente ( AEP ), Toni Grebla , a anuntat, marti, ca la scrutinul din 9 iunie s-au inscris 207.389 de candidati pentru alegerile locale si 494 pentru cele europarlamentare, mentionand ca cel mai tanar candidat are 23 de ani, iar cel mai in varsta 100 de ani. Toni…

- ​Secțiile de votare la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie se vor inchide la ora 22:00, nu la ora 21.00 cum a fost la precedentele alegeri, a declarat, marți, 28 mai, președintele Autoritații Electorale Pemanente, Toni Grebla, potrivit News.ro. Totodata, el a precizat ca la alegerile europarlamentare…

- BEC a adoptat, marti, o hotarare care prevede ca alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile locale din acest an. In cazul alegatorului cu domiciliul in strainatate care si-a stabilit…