- Gurmanzii curioși de pe TikTok mananca acum lamai intregi, cu tot cu coaja. Tendința a inceput datorita descoperirii de catre un utilizator a unor lamai care pot fi servite ca gustare, de catre o companie italiana numita Lemon Snack.

- Pregatirile pentru Paște s-au incheiat, iar acum majoritatea romanilor se confrunta cu mancarea ramasa pe care incearca sa o pastreze in condiții cat mai bune pentru a nu se altera foarte repede. Iata cat timp o mai poți consuma dupa ce ai preparat-o!

- Postul nu inseamna ca trebuie sa mananci doar legume și fructe. Aceste clatite de post cu griș și faina sunt delicioase și raman moi și pufoase foarte mult timp. In plus, le poți umple cu orice vrei: de la ciocolata neagra de post, unt de arahide, gemul preferat sau doar miere și fructe proaspete. Cu…

- Cantina Colegiului Tehnic Henri Coanda Timișoara a fost controlata de inspectorii de la Protecția Consumatorului Timiș Abateri constatate: – agregate frig neigenizate cu depuneri masive de praf și cu urme de mucegai. – Nu se monitorizeaza temperatura complet la spatiile frig din dotare. – peretele exterior…

- Umila musculița de fructe ajuta oamenii de știința sa gaseasca un leac pentru tumorile cerebrale. Folosind ca model Drosophila, cercetatorii au reușit sa identifice și sa examineze celulele in stadiile inițiale ale formarii tumorilor in interiorul creierului.

- Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult senin in nord-est, iar in restul teritoriului va avea temporar innorari, dar numai izolat, cel mai probabil in dealurile submontane vor fi posibile ploi slabe, iar la altitudini de peste 1400 m, precipitații mixte.Noaptea, nebulozitatea se va extinde in vest…

- Astazi, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in primele zile ale lunii martie. Cerul va fi variabil in regiunile vestice si mai mult noros in restul teritoriului. Va ploua slab la munte, in nord-vest si pe alocuri in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in extremitatea…

- Directorul Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Barlad, Daniel Buzamat, a fost trimis in jdecata pentru luare de mita si abuz in serviciu de catre procurorii DNA. Ar fi luat bani de la un om de afaceri, mita fiind ascunsa in frigider. Afaceristul si firma sa, vizati in acelasi dosar. DNA anunta,…